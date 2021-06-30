Президент России рассказал, почему овощи стоят дороже эквадорских бананов

Президент России рассказал, почему овощи стоят дороже эквадорских бананов
Владимир Путин. Фото: скриншот видео

Во время прямой линии президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, почему в России овощи стоят дороже эквадорских бананов.

«Нам своей продукции не хватило — надеюсь, что в этом году хватит. Надеюсь, что цены на фрукты и овощи в России снизятся благодаря новому урожаю. Рост цен везде происходит. К сожалению, это отражается и на России», — заявил Путин.

По его словам, мировые индексы цен на продукты сейчас на самой высокой планке за последние 10 лет. Также он отметил, что Правительство приняло меры на сдерживание цен.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин ответил на вопрос об обязательной вакцинации. Он отметил, что по закону руководители субъектов РФ могут вводить правила в соответствии с законом.

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