Путин назвал подонками «банковских мошенников», обманывающих пенсионеров

Президент России Владимир Путин во время прямой линии прокомментировал участившиеся случаи мошенничества с банковскими картами, жертвами которых зачастую становятся пенсионеры.

Об этом стало известно сегодня, 30 июня, во время ответов главы государства на вопросы граждан. В ходе программы Путину напомнили о мошенничестве в отношении ветерана, который сидел рядом с президентом на параде Победы. Через несколько дней у 96-летнего Василия Пронина мошенники украли 400 тыс. рублей.

«Даже не хочу комментировать. Это просто подонки», — заявил Путин.

Президент подчеркнул, что с данной проблемой нужно бороться, «рост преступлений подобного рода значительный». И добавил, что росту такого рода деятельности мошенников способствует незаконный оборот персональных данных.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мошенники стали повторно звонить клиентам банков, представляясь сотрудниками службы безопасности, а также ссылаясь на предыдущую попытку выманивания денег.