Путин назвал подонками «банковских мошенников», обманывающих пенсионеров

Путин назвал подонками &#171;банковских мошенников&#187;, обманывающих пенсионеров
"Прямая линия" с Владимиром Путиным. Фото: скриншот

Президент России Владимир Путин во время прямой линии прокомментировал участившиеся случаи мошенничества с банковскими картами, жертвами которых зачастую становятся пенсионеры.

Об этом стало известно сегодня, 30 июня, во время ответов главы государства на вопросы граждан. В ходе программы Путину напомнили о мошенничестве в отношении ветерана, который сидел рядом с президентом на параде Победы. Через несколько дней у 96-летнего Василия Пронина мошенники украли 400 тыс. рублей.

«Даже не хочу комментировать. Это просто подонки», — заявил Путин.

Президент подчеркнул, что с данной проблемой нужно бороться, «рост преступлений подобного рода значительный». И добавил, что росту такого рода деятельности мошенников способствует незаконный оборот персональных данных.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мошенники стали повторно звонить клиентам банков, представляясь сотрудниками службы безопасности, а также ссылаясь на предыдущую попытку выманивания денег.

банковские мошенники владимир путин мошенники


 

Новости партнеров
Именинника зарезали в день рождения у ресторана на Маршала Жукова
Именинника зарезали в день рождения у ресторана на Маршала Жукова
Противопоказания к вакцине: кому нельзя прививаться
Противопоказания к вакцине: кому нельзя прививаться "Спутником", "КовиВаком" и другими препаратами
Умерла актриса Наталья Попова, сыгравшая в
Умерла актриса Наталья Попова, сыгравшая в "Двенадцати месяцах"
Стали известны подробности смертельного ДТП на Дворцовой набережной
Стали известны подробности смертельного ДТП на Дворцовой набережной
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Путин рассказал, какие его мечты не могут исполниться
Суд Петербурга продлил арест депутату Ковалю, которого обвиняют в получении ...
Путин о кредитах: банки не смогут оставлять человека с суммой ниже ...
Путин напомнил, что разовые «детские выплаты» для первоклассников ...
На КАД грузовик после ДТП рассыпал кирпичи
Владимир Путин рассказал, стоял ли мир на пороге Третьей мировой, когда ...
Путин назвал подонками «банковских мошенников», обманывающих ...
Младшего брата Кокорина оштрафовали на 4 тыс. рублей за неповиновение полиции