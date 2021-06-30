На КАД грузовик после ДТП рассыпал кирпичи

На КАД грузовик после ДТП рассыпал кирпичи
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В среду, 30 июня, на Шафировском проспекте грузовик завалил кирпичами КАД. По словам очевидцев, ДТП произошло между Шафировским проспектом и съездом на село Колтуши.

В Сети появилось фото и видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, как грузовик протаранил ограждение и выехал на встречную полосу.

«Грузовик завалил кирпичами КАД между Шафировским и съездом на Колтуши», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Причина аварии устанавливается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в городе Пушкин произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

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На КАД грузовик после ДТП рассыпал кирпичи