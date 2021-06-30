Путин рассказал, какие его мечты не могут исполниться

Путин рассказал, какие его мечты не могут исполниться
Владимир Путин. Фото: Скриншот "Прямой линии"

Все мы должны думать о хорошем и надеяться на лучшее. Такое заявление сделал Владимир Путин во время собственной «Прямой линии», отвечая на один из вопросов.

Об этом стало известно в среду, 30 июня. Президента спросили о том, какие его мечты не могут исполниться.

«Все мы должны надеяться на лучшее, это не может быть не связано с мечтой. Надеюсь, что и у вас она есть, и у меня», — ответил Путин, намекнув, что все мечты сбудутся, если в них верить.

Он подчеркнул, что не может быть такого состояния, когда не о чем мечтать, надо думать о хорошем.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин назвал подонками «банковских мошенников», обманывающих пенсионеров.

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