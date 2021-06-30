Путин о кредитах: банки не смогут оставлять человека с суммой ниже прожиточного минимума

Путин о кредитах: банки не смогут оставлять человека с суммой ниже прожиточного минимума
Владимир Путин. Фото: Скриншот "Прямой линии"

В России приняли закон, согласно которому банк не сможет оставлять человека, взявшего кредит, с сумой ниже прожиточного минимума.

Об этом президент России Владимир Путин рассказал в ходе «Прямой линии». Он уточнил, что накануне, 29 июня, был принят закон, согласно которому банк не сможет снимать с человека, если он остается с сумой ниже прожиточного минимума.

Президент сообщил об этом, отвечая на вопрос жительницы, которая остается с суммой 1,5 тыс. рублей после того, как банк вычитает у нее из зарплаты долг по кредиту.

Ранее Владимир Путин прокомментировал инцидент с британским эсминцем.

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