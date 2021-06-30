Путин рассказал, почему природа сошла с ума

Путин рассказал, почему природа сошла с ума
"Прямая линия" с Владимиром Путиным. Фото: скриншот

Климатические изменения, которые так активно обсуждают в последнее время, связаны с глобальным потеплением и деятельностью человека.

Так во время «Прямой линии» президент России Владимир Путин ответил на вопрос, почему природа сошла с ума.

Как отметил президент, глобальные изменения в России происходят даже быстрее, чем в некоторых странах. Путин также подчеркнул, что часть территории России находится в северных широтах, в вечной мерзлоте. Если она начнет таять, последствия будут серьезными.

«Необходимо сделать все, чтобы минимизировать свой вклад в происходящее в сфере экологии», — заметил президент.

Правительство, добавил он, разработало план реагирования на изменения климата.

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