Следком проведет проверку после жалобы пенсионерки из Ленобласти на грязную воду на «Прямой линии»

Следком проведет проверку после жалобы пенсионерки из Ленобласти на грязную воду на &#171;Прямой линии&#187;
Проводится проверка. Фото: Следственный Комитет РФ

Следственный комитет проведет проверку в связи с жалобой пенсионерки из Ленобласти на некачественную воду, поступившую на «Прямую линию» с президентом.

Пенсионерка на «Прямой линии» 30 июня заявила, что водопровода в Ленобласти «совсем нет», поэтому ей приходится покупать воду в магазине. Она также добавила, что пенсия у нее маленькая и покупка воды ей дорого обходится.

По данному факту следственные органы Ленобласти незамедлительно организовали доследственную проверку. Правоохранители пообещали выяснить все без исключения обстоятельства. Сотрудники СК опросят как пенсионерку, так и должностных лиц.

По итогам проверки дадут объективную правовую оценку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жители Ленинградской области, как и ряда других регионов, пожаловались на «Прямой линии» на грязную воду.

грязная вода ленобласть прямая линия следственный комитет


 

Новости партнеров
В Ленобласти объявлено штормовое предупреждение из-за ветра и ливней
В Ленобласти объявлено штормовое предупреждение из-за ветра и ливней
«Алые паруса» в Петербурге прошли с пьяными школьниками и разозленными петербуржцами
«Алые паруса» в Петербурге прошли с пьяными школьниками и разозленными петербуржцами
Что известно о крушении вертолета в Ленобласти: погибшие и цель рокового полета
Что известно о крушении вертолета в Ленобласти: погибшие и цель рокового полета
Роспотребнадзор раскрыл число заболевших COVID-19 после вакцинации
Роспотребнадзор раскрыл число заболевших COVID-19 после вакцинации
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Переломанный парапланерист госпитализирован после жесткого приземления под ...
Путин заявил о праве регионов вводить вакцинацию для отдельных категорий граждан
Кубань начнет принимать привившихся и переболевших COVID-19 туристов с 1 июля
На улице Типанова человек погиб под колесами иномарки
В Приозерске два человека пострадали в ДТП с электричкой
В Гатчинском районе по факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело
Причину огромных очередей в Пулково выясняет прокуратура
Марафон «Белые ночи» перенесли на 2022 год из-за коронавируса