Следком проведет проверку после жалобы пенсионерки из Ленобласти на грязную воду на «Прямой линии»

Следственный комитет проведет проверку в связи с жалобой пенсионерки из Ленобласти на некачественную воду, поступившую на «Прямую линию» с президентом.

Пенсионерка на «Прямой линии» 30 июня заявила, что водопровода в Ленобласти «совсем нет», поэтому ей приходится покупать воду в магазине. Она также добавила, что пенсия у нее маленькая и покупка воды ей дорого обходится.

По данному факту следственные органы Ленобласти незамедлительно организовали доследственную проверку. Правоохранители пообещали выяснить все без исключения обстоятельства. Сотрудники СК опросят как пенсионерку, так и должностных лиц.

По итогам проверки дадут объективную правовую оценку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жители Ленинградской области, как и ряда других регионов, пожаловались на «Прямой линии» на грязную воду.