На рынке в Выборге изъяли 215 килограммов санкционной продукции

У одного из торговцев нашли продукты питания, произведенные в Евросоюзе. Фото: Выборгская таможня

У одного из торговцев нашли продукты питания, произведенные в Евросоюзе. Фото: Выборгская таможня

Сотрудники Выборгской таможни изъяли у предпринимателя 215 килограммов санкционной продукции. Он торговал санкционными продуктами на рынке.

Как сообщает пресс-служба Выборгской таможни, сотрудники осмотрели торговые зоны на одном из рынков Выборга. У одного из торговцев нашли продукты питания, произведенные в Евросоюзе.

У предпринимателя изъяли 175 килограммов различных сыров, более 20 килограммов колбасных изделий и 17 килограммов сливочного масла. Документов на продукцию у него не нашлось, а на этикетках не было информации на русском языке.

Материалы передали в прокуратуру, где будет рассмотрен вопрос о возбуждении административного производства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Санкт-Петербургская таможня встретила работы художника Энди Уорхола.