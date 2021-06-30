На рынке в Выборге изъяли 215 килограммов санкционной продукции

На рынке в Выборге изъяли 215 килограммов санкционной продукции
У одного из торговцев нашли продукты питания, произведенные в Евросоюзе. Фото: Выборгская таможня

Сотрудники Выборгской таможни изъяли у предпринимателя 215 килограммов санкционной продукции. Он торговал санкционными продуктами на рынке.

Как сообщает пресс-служба Выборгской таможни, сотрудники осмотрели торговые зоны на одном из рынков Выборга. У одного из торговцев нашли продукты питания, произведенные в Евросоюзе.

У одного из торговцев нашли продукты питания, произведенные в Евросоюзе. Фото: Выборгская таможня

У предпринимателя изъяли 175 килограммов различных сыров, более 20 килограммов колбасных изделий и 17 килограммов сливочного масла. Документов на продукцию у него не нашлось, а на этикетках не было информации на русском языке.

У одного из торговцев нашли продукты питания, произведенные в Евросоюзе. Фото: Выборгская таможня
У одного из торговцев нашли продукты питания, произведенные в Евросоюзе. Фото: Выборгская таможня

Материалы передали в прокуратуру, где будет рассмотрен вопрос о возбуждении административного производства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Санкт-Петербургская таможня встретила работы художника Энди Уорхола.

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