«Паровозик» из четырех машин собрал пробку на Малоохтинском мосту

Паровозик из машин на Малоохтинском мосту. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

Паровозик из машин на Малоохтинском мосту. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

На Малоохтинском мосту в Петербурге произошло ДТП с участием четырех легковых авто. Машины выстроились в паровозик.

Дорожный инцидент случился в среду, 30 июня. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Небольшой трамплин и паровоз из 4 машин», — написал автор записи.

Причиной аварии стало несоблюдение участниками движения дистанции. На кадрах видно, что транспортные средства отделались вмятинами и царапинами, однако затруднили проезд другим машинам. На участке собирается пробка.

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