Суд Петербурга заблокировал на YouTube обучающее видео о создании огнемета

Суд Петербурга заблокировал на YouTube обучающее видео о создании огнемета
Суд удовлетворил требования прокурора и постановил заблокировать ролик. Фото: pixabay

Октябрьский районный суд Петербурга заблокировал видеоролик на платформе YouTube, на котором показывалось, как создать огнемет.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, прокурор обратился в суд с требованием признать видеоролик на YouTube запрещенной к распространению в России информацией.

На видео неустановленные лица показали, как можно собрать огнемет из подручных средств, а также способы его применения.

Ролик был в открытом доступе. При проверке установили, что он создает угрозу, поскольку изготовленное по видео оружие может применяться, например, при совершении теракта.

Суд удовлетворил требования прокурора и постановил заблокировать ролик.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у петербуржца отсудили 100 тысяч рублей за использование героев «Фиксиков» и «Смешариков».

YouTube видео новости СПб огнемет


 

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