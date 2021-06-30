У петербуржца отсудили 100 тысяч рублей за использование героев «Фиксиков» и «Смешариков»

В Петербурге суд встал на сторону компаний, которые хотели взыскать с петербуржца Дмитрия Игнатенко компенсацию за использование героев из мультсериалов «Фиксики» и «Смешарики».

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, Игнатенко неправомерно использовал персонажей «Симка 3D» и «Нолик 3D» из «Фиксиков» для создания костюмов для аниматоров. Фотографии с аниматором в этих костюмах были опубликованы на сайте компании Игнатенко.

В итоге суд взыскал с предпринимателя в пользу «Аэроплана» компенсацию за нарушение прав на товарные знаки и произведения изобразительного искусства в общей сумме 40 тысяч рублей.

Также с Игнатенко судились компании «Мармелад Медиа» и «Смешарики». На сайте предприниматель использовал рисунки персонажей «Крош», «Нюша», «Ёжик» из анимационного сериала «Смешарики».

В пользу «Мармелад Медиа» и «Смешариков» с Игнатенко взыскали по 30 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сайт с экскурсиями по крышам Петербурга попал под блокировку суда.