Дополнительные «Ласточки» будут ходить между Петербургом и Выборгом в июле

Ласточка в Выборг будет следовать от Финляндского вокзала. Фото: ОЖД

Ласточка в Выборг будет следовать от Финляндского вокзала. Фото: ОЖД

На выходных в июле Петербург и Выборг свяжут дополнительные пригородные поезда «Ласточки».

Как сообщили в Северо-Западной пригородной пассажирской компании, дополнительные «Ласточки» свяжут два города в выходные дни 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 и 25 июля. Такое решение было принято для повышения качества обслуживания пассажиров.

Также сообщается, что поезд №7916 Выборг — Петербург в указанные дни будет делать дополнительную остановку в Солнечном. Из Выборга поезд будет отправляться в 18:44, останавливаться в Солнечном в 19:34 и прибывать на Финляндский вокзал в 20:05.

Подробное расписание есть на сайте АО «СЗППК», а также на Финляндском вокзале и пригородных станциях.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из Петербурга запустят дополнительные электрички до Выборга, Белоострова и Зеленогорска.