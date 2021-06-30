В Гатчинском районе по факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело

В Гатчинском районе по факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело
Следствие продолжается. Фото: pixabay.com

Следственный отдел по Гатчине Следственного управления СКР по Ленинградской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Накануне в деревне Покровское Гатчинского района во дворе дома при катании на качелях 5-летняя девочка запуталась в веревке и погибла.

После получения информации на место происшествия был незамедлительно осуществлен выезд следственно-оперативной группы. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Подобные трагедии с детьми происходят из-за недосмотра взрослых. Следствие продолжается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что доцента ГУМРФ имени адмирала Макарова будут судить за взятку от студента. В Петербурге следственные органы завершили расследование в отношении доцента кафедры «Маневрирования и управления судом» ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова.

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