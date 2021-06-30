Доцента ГУМРФ имени адмирала Макарова будут судить за взятку от студента

Доцента будут судить за взятку. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Доцента будут судить за взятку. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге следственные органы завершили расследование в отношении доцента кафедры «Маневрирования и управления судом» ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова.

Доцента обвиняют по ч. 3 ст. 290, ч. 1 ст. 292 УК РФ о получении взятки и служебных подлогах. Об этом сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК.

По данным следствия, доцент, который также был замначальника декана по практике, взял 20 тысяч рублей взятки со студента-заочника, у которого были задолженности по практике. За деньги он пообещал внести сведения о сдаче этих зачетов.

Уголовное дело направят в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что суд Петербурга продлил арест депутату Ковалю, которого обвиняют в получении взятки.