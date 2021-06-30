Суд Петербурга продлил арест депутату Ковалю, которого обвиняют в получении взятки

Во вторник, 29 июня, Приморский районный суд на месяц продлил арест депутату Законодательного собрания Санкт-Петербурга Роману Ковалю. Он обвиняется в получении взятки в размере 17 миллионов рублей.

Коваль выразил несогласие с решением суда и просил сменить меру пресечения на более мягкую. Следователь, однако, возразил, что предварительное расследование еще не окончено — необходимо ознакомить стороны с делом, направить уголовное дело прокурору и в суд, так что арест необходимо продлить. В итоге депутат останется в СИЗО до 29 июля 2021 года.

Согласно версии правоохранителей, парламентарий получил от неизвестного предпринимателя несколько миллионов рублей наличными и элитный автомобиль, в обмен предоставив возможность выиграть государственные контракты на поставку медицинского оборудования в петербургские больницы.

По данным уголовного дела, в 2019 году бизнесмен несколько раз передавал деньги Ковалю через посредника. В собственной приёмной и в ресторане гостиницы «Лотте» парламентарий получил, в общей сложности, 8 млн 691 тысячу рублей. Кроме того, в октябре 2019 предприниматель снабдил депутата личным транспортом: автомобилем «Ауди Q7» стоимостью 6 млн 220 тысяч рублей.

Посредника, который передавал единороссу взятки, задержали 30 июля прошлого года в доме на улице Смолячкова незадолго до очередной встречи с Ковалем. При себе у него было 2 млн рублей. В тот же день, узнав о раскрытии преступной схемы, парламентарий попытался скрыться, покинув дом с четырьмя сумками и примерно 3 млн рублей в кармане, однако был задержан сотрудниками ФСБ. Уже 31 июля ему предъявили обвинение по п.в ч.5 ст.290 УК РФ, ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки). На тот момент Коваль отрицал свою причастность к делу.