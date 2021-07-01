Упавший с дома на Лиговском кирпич едва не убил петербурженку

Инцидент произошел у дома 202 на Лиговском проспекте. Фото: скрин Google.Maps

Инцидент произошел у дома 202 на Лиговском проспекте. Фото: скрин Google.Maps

Во Фрунзенском районе Северной столице женщина получила травмы после падения кирпича ей на голову.

Инцидент произошел в среду, 30 июня, на Лиговском проспекте. Горожанка проходила мимо дома №202, в котором проводились строительные работы. В итоге 39-летней жительнице с четвертого этажа упал на голову кирпич и нанес тяжелые травмы.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», женщину госпитализировали в ближайшее медучреждение.

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