Спасать скоро будет нечего: в многострадальном доме Чубакова обрушился потолок

Обрушение в одной из квартир дома Чубакова. Фото: скриншот ВКонтакте/ ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Обрушение в одной из квартир дома Чубакова. Фото: скриншот ВКонтакте/ ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Историческое здание на 11-й линии Васильевского острова, 58, покрылось трещинами еще в прошлом году. Эксперты полагают, что причиной стало строительство элитного жилого комплекса по соседству. Выданное девелоперу предписание о приостановке работ было проигнорировано, поэтому состояние дома Чубакова стремительно ухудшается — ранним утром 29 июня в одной из квартир рухнула штукатура с потолка.

О случившемся рассказали жители дома в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Площадь обрушившейся штукатурки составила около двух квадратных метров. Но пострадал не только потолок: вскоре после инцидента в квартире, вдобавок ко всему, просел пол.

На этом опасность не миновала: около семи часов вечера сотрудникам МЧС пришлось срочно эвакуировать жильцов, так как возникла угроза обрушения всего дома. Правда, в итоге спасателям удалось соорудить подпорки, и петербуржцев пустили обратно в квартиры. Собеседник издания 78.ru высказал мнение, что к чрезвычайному происшествию привела стихийная перепланировка у соседей снизу, которые снесли деревянные перегородки, удерживающие пол.

Примечательно, что большинство комментаторов в группе «ДТП и ЧП» не высказывают сочувствия владельцам квартиры и жителям дома, считая, что собственники должны самостоятельно следить за жилплощадью и делать ремонт. Многие высказываются в пользу сноса подобных старых зданий. «У всего есть свой срок службы … Надо сохранить вид — снесли и сделали точную копию, но на современных материалах…!», — замечают петербуржцы.

Впрочем, некоторые оказались возмущены случившимся и убеждены, что виной всему — соседнее строительство. «Когда полностью дом упадет, вот тогда может и обратят на него внимание!», — заявляет участница группы.

Напомним, что дом Чубакова является памятником и охраняется КГИОП. Специалисты по итогам проверки вынесли вердикт, что проводящиеся рядом со зданием работы оказывают разрушительное воздействие на объект. Девелопер, в свою очередь, не отреагировал на требование приостановить стройку.

Тогда на защиту объекта встал не только КГИОП, но и городские активисты и даже депутаты: парламентарий Алексей Ковалев обратился за помощью к губернатору Александру Беглову. При этом профильный вице-губернатор Николай Линченко заявил, что состояние дома Чубакова — следствие двух коммунальных аварий, а застройщик проводит работы с соблюдением всех мер безопасности.