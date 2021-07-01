Девять спасателей тушили полыхающую «ГАЗель» на КАД

В Петродворцовом районе Петербурга загорелась «ГАЗель». С огнем боролись девять спасателей.

Возгорание случилось в ночь на четверг, 1 июля, на 104-км Кольцевой автодороги. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 2:13. К месту происшествия оперативно выехали 9 огнеборцев на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, транспортное средство выгорел по всей площади. К 2:56 огонь ликвидировали.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кронштадтском районе загорелось нежилое здание. В двухэтажном доме горела обстановка на площади 10 кв. метров.