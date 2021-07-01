Спасатели почти час тушили «трешку» на Перекопской улице

Спасатели почти час тушили &#171;трешку&#187; на Перекопской улице
Пожар случился в доме 5 на Перекопской улице. Фото: скрин Google.Maps

В Адмиралтейском районе Петербурга произошел квартирный пожар. Спасатели почти час боролись с огнем.

Возгорание случилось в четверг, 1 июля, в доме №5 на Перекопской улице. Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть в 4:14. К месту пожара оперативно выехали 13 спасателей на трех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, в трехкомнатной отдельной квартире в комнате площадью 16 квадратных метров горела обстановка на площади 10 «квадратов».

В 5:02 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что девять спасателей тушили полыхающую «ГАЗель» на Кольцевой автодороге в Петродворцовом районе.

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