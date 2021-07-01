Главный конструктор с Луначарского перевел мошенникам более 16 млн рублей

Главный конструктор с Луначарского перевел мошенникам более 16 млн рублей
Правоохранители возбудили уголовное дело. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Выборгском районе Петербурга местный житель перевел на счета, указанные мошенниками, более 16 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

В четверг, 30 июня, в отдел полиции обратился 68-летний замначальника комплекса – главный конструктор АО «КБСМ». Мужчина рассказал, что ему на мобильный телефон в период с 1 до 25 июня поступали звонки с различных номеров. «Специалисты финансового отдела» сообщали, что с банковского счета заявителя пытались снять средства.

Для предотвращения операций мужчине предложили снять все накопления, а также взять кредиты и займы под залог имеющейся недвижимости и перевести их на безопасные счета.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, через банкоматы различных банков мужчина перевел деньги на указанные счета. Сумма ущерба составила 16,091 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пенсионер из Кировского района за две недели перевел мошенникам почти 6 млн рублей.

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