Пенсионер из Московского района за две недели перевел мошенникам почти 6 млн рублей

В Петербурге в Московском районе города мошенники обманули пенсионера на большую сумму денег.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 22 июня в 12:00 79-летний пенсионер обратился в отдел полиции. Мужчина, проживающий на улице Зины Портновой сообщил правоохранителям, что в период с 28 апреля по 13 мая ему на мобильный телефон звонили неизвестные.

Совершая звонки с различных телефонов, мошенники представлялись сотрудниками службы безопасности банков.

Злоумышленники использовали свою стандартную схему. Они заявляли, что кто-то хочет снять денежные средства со счета пенсионера. И чтобы пресечь данные действий, необходимо перевести деньги на безопасные счета.

Так, в результате мошеннических действия пенсионер перевел преступникам денежные средства на общую сумму 5 млн 711 тыс. 397 рублей.

Отмечается, что это первое обращение пенсионера в полицию по подобному вопросу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что похоронные 400 тыс. рублей 92-летней пенсионерки мошенница поменяла на купюры из банка приколов.