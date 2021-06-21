Похоронные 400 тыс. рублей 92-летней пенсионерки мошенница поменяла на купюры из банка приколов

В Московском районе города мошенница похитила у пожилой женщины 400 тыс. рублей.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 18 июня на домашний телефон позвонили 92-летней пенсионерке. Звонившая женщина представилась Тамарой Павловной — работником пенсионного фонда. Она поинтересовалась есть ли пенсионерки похоронные деньги. Последняя ответила, что есть, кроме того назвала сумму.

По телефону мошенница объяснила, что пенсионерке положена путевка, а если она ей не нужна, то необходим письменный отказ.

Затем приехала женщина в возрасте 30-35 лет. И когда пенсионерка отвлеклась, то поменяла настоящие деньги на купюры из банка приколов.

Всего ущерб составил 400 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожилая петербурженка перевела на «безопасный счет» 2 млн 340 тыс. рублей.