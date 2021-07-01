На незаконной свалке под Гатчиной произошел пожар

Утром 1 июля в поселке Новый свет в Гатчинском районе Ленобласти произошел пожар.

Там загорелась несанкционированная свалка строительных отходов, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

Пламя распространилось по площади 250 квадратных метров. На месте происшествия работают три пожарных расчета и специалисты МЧС. Информации о пострадавших не поступало. Причина пожара устанавливается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на улице Трефолева в Петербурге произошел пожар в кирпичном здании. С огнем боролись 17 спасателей.