На незаконной свалке под Гатчиной произошел пожар

На незаконной свалке под Гатчиной произошел пожар
Сотрудники пожарной части тушат пожар. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Утром 1 июля в поселке Новый свет в Гатчинском районе Ленобласти произошел пожар.

Там загорелась несанкционированная свалка строительных отходов, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

Пламя распространилось по площади 250 квадратных метров. На месте происшествия работают три пожарных расчета и специалисты МЧС. Информации о пострадавших не поступало. Причина пожара устанавливается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на улице Трефолева в Петербурге произошел пожар в кирпичном здании. С огнем боролись 17 спасателей.

Гатчинский район пожар происшествия


 

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