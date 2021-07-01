На Заневском проспекте перевернулась иномарка

В ночь на 1 июля на Заневском проспекте Красногвардейского района Петербурга произошло ДТП.

По словам очевидцев, иномарка вместе с молодыми людьми вылетела на красный сигнал светофора на пешеходный переход и опрокинулась на бок.

«Ребята на Киа Рио летели и гудели, из окон шарики торчали, вылетая на красный пешеходный светофор у дома 59 машина опрокинулась на бок. Все проезжающие машины остановились и начали доставать людей из автомобиля, которых оказалось там очень много, в том числе и маленькие дети», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Сообщается, что все живы, отделались ушибами и испугом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в городе Пушкин произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».