Жестко приземлившийся парапланерист в Ленобласти учился по летать по роликам в интернете

Один из мужчин, находясь на высоте около 10 метров над землей, потерял управление и начал падать. Фото: pixabay

Один из мужчин, находясь на высоте около 10 метров над землей, потерял управление и начал падать. Фото: pixabay

Следственный комитет по Ленобласти рассказал о ходе проверки по факту жесткой посадки парапланериста в Приозерском районе.

Как сообщили в областном управлении СК, следователи продолжают выяснять обстоятельства падения 41-летнего мужчины, летавшего на параплане в районе Запорожского сельского поселения.

Инцидент произошел 20 июня. Трое мужчин приехали в большое поле на автомобилей, чтобы полетать на параплане. Ни один из них не проходил какого-либо специального обучения, только посмотрели видеоролики в интернете.

Один из мужчин, находясь на высоте около 10 метров над землей, потерял управление и начал падать. В результате он получил тяжелые травмы головы, груди, позвоночника и таза. Сейчас он в реанимации городской больницы №3 в Петербурге.

Всех мужчин опросили, параплан с места происшествия изъяли, проверка продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что переломанный парапланерист госпитализирован после жесткого приземления под Приозерском.