Жестко приземлившийся парапланерист в Ленобласти учился по летать по роликам в интернете

Жестко приземлившийся парапланерист в Ленобласти учился по летать по роликам в интернете
Один из мужчин, находясь на высоте около 10 метров над землей, потерял управление и начал падать. Фото: pixabay

Следственный комитет по Ленобласти рассказал о ходе проверки по факту жесткой посадки парапланериста в Приозерском районе.

Как сообщили в областном управлении СК, следователи продолжают выяснять обстоятельства падения 41-летнего мужчины, летавшего на параплане в районе Запорожского сельского поселения.

Инцидент произошел 20 июня. Трое мужчин приехали в большое поле на автомобилей, чтобы полетать на параплане. Ни один из них не проходил какого-либо специального обучения, только посмотрели видеоролики в интернете.

Один из мужчин, находясь на высоте около 10 метров над землей, потерял управление и начал падать. В результате он получил тяжелые травмы головы, груди, позвоночника и таза. Сейчас он в реанимации городской больницы №3 в Петербурге.

Всех мужчин опросили, параплан с места происшествия изъяли, проверка продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что переломанный парапланерист госпитализирован после жесткого приземления под Приозерском.

запорожское ленобласть падение с высоты параплан ск


 

Новости партнеров
Эксперт рассказал, чем обернутся для Петербурга толпы безмасочников на
Эксперт рассказал, чем обернутся для Петербурга толпы безмасочников на "Алых парусах"
Противопоказания к вакцине: кому нельзя прививаться
Противопоказания к вакцине: кому нельзя прививаться "Спутником", "КовиВаком" и другими препаратами
Что известно о крушении вертолета в Ленобласти: погибшие и цель рокового полета
Что известно о крушении вертолета в Ленобласти: погибшие и цель рокового полета
В жару труп в полосатых плавках дрейфовал в Финском заливе в сторону Зеленогорска
В жару труп в полосатых плавках дрейфовал в Финском заливе в сторону Зеленогорска
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Жестко приземлившийся парапланерист в Ленобласти учился по летать по ...
В Петербурге с начала года прививку от COVID сделали более 3 тысяч деятелей ...
Дело в отношении Дудя о пропаганде наркотиков снова поступило в суд
Три утопленника за сутки: на Коркинских озерах мужчина нырнул за мячом и ...
В Петербурге – рекордные 9 тысяч вызовов «скорой»: что делать, если медики ...
В Ленобласти за сутки коронавирус подхватили более 180 человек
Россиян предупредили о сильнейшей за 10 лет засухе в июле
На Заневском проспекте перевернулась иномарка