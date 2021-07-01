Две иномарки засыпали осколками перекресток Панфилова и Среднеохтинского и перегородили проезд трамваям

ДТП на перекрестке Панфилова и Среднеохтинского. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

ДТП на перекрестке Панфилова и Среднеохтинского. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

На перекрестке улицы Панфилова и Среднеохтинского проспекта произошло серьезное ДТП. Дорога усыпана осколками и деталями транспортных средств.

Дорожный инцидент случился в четверг, 1 июля. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Страшное ДТП. О состоянии водителей ничего неизвестно. Трамваи все стоят», — написал автор записи.

На кадрах видно, что транспортные средства серьезно пострадали. Передняя часть одной из легковушек превратилась в груду металла. Машины встали посреди дороги, перегородив путь трамваям, также проезд оказался затруднен и для других участников движения.

Службы на месте не зафиксированы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что три автомобиля устроили ДТП на внутренней стороне КАД.