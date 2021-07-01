Две иномарки засыпали осколками перекресток Панфилова и Среднеохтинского и перегородили проезд трамваям

На перекрестке улицы Панфилова и Среднеохтинского проспекта произошло серьезное ДТП. Дорога усыпана осколками и деталями транспортных средств.
Дорожный инцидент случился в четверг, 1 июля. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
«Страшное ДТП. О состоянии водителей ничего неизвестно. Трамваи все стоят», — написал автор записи.
На кадрах видно, что транспортные средства серьезно пострадали. Передняя часть одной из легковушек превратилась в груду металла. Машины встали посреди дороги, перегородив путь трамваям, также проезд оказался затруднен и для других участников движения.
Службы на месте не зафиксированы.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что три автомобиля устроили ДТП на внутренней стороне КАД.