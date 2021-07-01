На Советском проспекте в черной «Тойоте» обнаружили труп

В Петербурге в "Тойоте" нашли труп мужчины. Фото: pixabay.com

В Петербурге в "Тойоте" нашли труп мужчины. Фото: pixabay.com

В Петербурге в Невском районе в автомобиле был найден труп мужчины.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 30 июня рано утром в отделе полиции раздался звонок. 35-летний мужчина рассказал, что по Советскому проспекту дома 34 обнаружил труп.

Тело было найдено без внешних признаков насильственной смерти в салоне черного автомобиля «Тойота».

Затем удалось установить личность умершего. Им оказался 60-летний мужчина. Он являлся уроженцем Калмыцкой АССР, однако зарегистрирован был в Ленинградской области в деревне Борщево.

Тело мужчины было направлено в морг, чтобы провести судебно-медицинское исследование.

Сейчас проверку начал Следственный комитет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге в метро «Нарвская» найден труп.