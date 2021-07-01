На работе забили тревогу: петербурженку нашли мертвой в коридоре квартиры на Подвойского

В Петербурге в Невском районе в стенах собственной квартиры был найден труп женщины.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 30 июня примерно в 10:30 в отдел полиции позвонила женщина. Она сообщила, что вот уже второй день подряд ее подруга по работе не выходит на связь.
Пропавшая не ходила на работу, не отвечала на мобильный телефон, а также не открывала дверь квартиры.
Тогда правоохранители вскрыли дверь по адресу улица Подвойского дом 40/1.
На полу в коридоре был найден труп 48-летней женщины. Без внешних признаков насильственной смерти.
Тело было отправлено в морг, чтобы провести судебно-медицинское исследование.
Кроме того, проверку начал Следственный комитет.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в кустах Бокситогорского района нашли труп 23-летней девушки.