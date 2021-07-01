На работе забили тревогу: петербурженку нашли мертвой в коридоре квартиры на Подвойского

На работе забили тревогу: петербурженку нашли мертвой в коридоре квартиры на Подвойского
За женщину начала переживать ее подруга по работе. Фото: pixabay

В Петербурге в Невском районе в стенах собственной квартиры был найден труп женщины.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 30 июня примерно в 10:30 в отдел полиции позвонила женщина. Она сообщила, что вот уже второй день подряд ее подруга по работе не выходит на связь.

Пропавшая не ходила на работу, не отвечала на мобильный телефон, а также не открывала дверь квартиры.

Тогда правоохранители вскрыли дверь по адресу улица Подвойского дом 40/1.

На полу в коридоре был найден труп 48-летней женщины. Без внешних признаков насильственной смерти.

Тело было отправлено в морг, чтобы провести судебно-медицинское исследование.

Кроме того, проверку начал Следственный комитет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в кустах Бокситогорского района нашли труп 23-летней девушки.

новости СПб труп улица Подвойского


 

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