Как Петербург отметит День семьи, любви и верности

Уже 8 июля Петербург будет праздновать День семьи, любви и верности. В этот же день Русская православная церковь отмечает день памяти святых Петра и Февронии, которые на Руси считались покровителями семьи и брака. Gazeta.SPb рассказывает, какие события пройдут в Северной столице в честь праздника.

Этот день петербуржцам предлагают провести с семьей.

Государственная филармония для детей и молодежи посвятит празднику музыкально-драматический спектакль по мотивам сказок А.С. Пушкина «Три чуда».

Отметит этот день и центр планирования семьи и репродукции на улице Комсомола, а во дворце бракосочетания №1 на Английской набережной пройдет праздник под названием «Традиции и преемственность поколений».

Вечером, в 19:00 в «Петербург-концерте» петербуржцев ждет необычный концерт – с праздником горожан поздравит казачий ансамбль «Атаман» им. А.М. Красноперца.

Любителей классики в это же время ждут в камерном музыкальном театре «Санктъ-Петербургъ Опера», где пройдет концерт «Бах. Бранденбургские концерты».

Театр «Буфф» также покажет спектакль «Если начать сначала». Действие развернется в одном из старинных особняков Франции сразу в двух временных измерениях.

В этом же театре, но не на основной сцене, а в зале «Буффики» дадут спектакль «Когда нам было 20».

До середины июля также в районных отделах ЗАГСа будут чествовать юбиляров супружеской жизни. Пары получат медали «За любовь и верность».

Почти весь месяц свои мероприятия будут проводить и районные администрации. Так, например, жителей Красногвардейского района ждет марафон истории «Семья сквозь года», а в Петроградском районе проведут фестиваль семейного творчества.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что семьи с детьми получат льготы на билеты на поезда в России. Билеты по субсидиям будут действительны для поездок в купе в поездах дальнего следования. Субсидия рассчитана на семьи с одним или несколькими детьми до 18 лет.