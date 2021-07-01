ДТП на перекрёстке Большого проспекта и 1-й линии спровоцировало трамвайную пробку

В четверг, 1 июля, в Петербурге произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Дорожный инцидент произошел на перекрёстке Большого проспекта и 1-й линии.

Одним из участников аварии стал BMW. По словам очевидцев, движение общественного транспорта затруднено.

«Троллейбусам с Большого к набережной не повернуть», — пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. Причины аварии устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в городе Пушкин произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».