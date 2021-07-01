Адвокат шурина Юрия Лужкова: против Виктора Батурина возбуждено уголовное дело о мошенничестве

Планируется, что Басманный суд рассмотрит прошение следствия о заключении под стражу предприниматели Виктора Буторина, для которого это уголовное дело уже третье.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении бизнесмена Виктора Батурина, который является шуриным экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.

Адвокат Татьяна Тонова сообщила Business FM, что Буторина обвиняют в покушении на мошенничество.

Дело связано с выплатой 25% стоимости акций компании «Интеко» у Елены Батуриной — сестры обвиняемого.

При этом, по словам пресс-секретаря суда Ирины Софинской информации об избрании Батурину меры пресечения в суд не поступили.

Адвокат Буторина отметила, что срок давности по этому делу, который составляет десять лет, истек.

В 2011 году предприниматель обратился в суд, он хотел вернуть себе права на 25% акций «Интеко».

Однако сестра бизнесмена считает, что ничего не должна родственнику. При том, что эксперты, которые проверяли дело, уверены, что подпись Буторина на них поддельная.

«И вместо того, чтобы возбуждать против Елены Батуриной уголовное дело за хищение акций и подделку документов, такое дело было сегодня возбуждено против Виктора Батурина. И следствие не посмотрело ни на многочисленные экспертизы, ни на срок с момента совершения преступления — почти десять лет, предельный срок для уголовной ответственности. Похоже на очевидный беспредельный заказ», — считает адвокат.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что военный суд в Москве арестовал трех офицеров авиации ФСБ за мошенничество.