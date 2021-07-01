В Петербурге мужчина на моноколесе сбил 4-летнего мальчика

В Петербурге мужчина на моноколесе сбил 4-летнего мальчика
В Петербурге сбили мальчика на моноколесе. Фото: pixabay

В Петербурге возбудили уголовное дело после того, как мужчина сбил на моноколесе четырехлетнего ребенка.

Следственным отделом по Красносельскому району Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Северной столице было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» в отношении 28-летнего мужчины.

По информации следствия, 30 июня вечером подозреваемый ехал на электрическом моноколесе по улице Пограничника Гарькавого. Тогда же он сбил 4-летнего мальчика. У ребенка диагностированы повреждения различной степени тяжести.

В данный момент ведется комплекс мероприятий, который позволит выяснить все обстоятельства случившегося.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения, а также предъявлении ему обвинения.

Отмечается, что расследование продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сотрудник ДПС из Петербурга в Сочи сбил ребенка и уехал.

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