Сотрудник ДПС из Петербурга в Сочи сбил ребенка и уехал

В Сочи сотрудники ГИБДД сумели быстро отыскать водителя, который скрылся с места серьезного ДТП при участии несовершеннолетнего. Им оказался их коллега из Петербурга.
По сообщению пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю, дорожно-транспортное происшествие случилось 26 июня в 16:35 в Сочи по улице 20-й Горно-стрелковой дивизии Хостинского района.
Все произошло на нерегулируемом пешеходном переходе «Хендай» наехал на 12-летнего мальчика.
Ребенка отправили в больницу с различными травмами. Водитель же с места происшествия скрылся.
Чуть позднее удалось определить подозреваемого в наезде на ребенка. Им оказался инспектор ДПС одного из территориальных отделов Северной столицы. В Сочи же мужчина приехал отдыхать. Отмечается, что от медицинского освидетельствования он отказался.
В отношении сотрудника ДПС были составлены административные протоколы за нарушение правил дорожного движения и за отказ от освидетельствования.
Помимо прочего, в сообщении указывается, что петербургский сотрудник ДПС будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание.
В данный момент проводится проверка, чтобы установить все обстоятельства случившегося.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что суд арестовал попутчика молодого человека, погибшего от выстрела сотрудника ДПС под Новосибирском.