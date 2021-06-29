Сотрудник ДПС из Петербурга в Сочи сбил ребенка и уехал

В Сочи сотрудники ГИБДД сумели быстро отыскать водителя, который скрылся с места серьезного ДТП при участии несовершеннолетнего. Им оказался их коллега из Петербурга.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю, дорожно-транспортное происшествие случилось 26 июня в 16:35 в Сочи по улице 20-й Горно-стрелковой дивизии Хостинского района.

Все произошло на нерегулируемом пешеходном переходе «Хендай» наехал на 12-летнего мальчика.

Ребенка отправили в больницу с различными травмами. Водитель же с места происшествия скрылся.

Чуть позднее удалось определить подозреваемого в наезде на ребенка. Им оказался инспектор ДПС одного из территориальных отделов Северной столицы. В Сочи же мужчина приехал отдыхать. Отмечается, что от медицинского освидетельствования он отказался.

В отношении сотрудника ДПС были составлены административные протоколы за нарушение правил дорожного движения и за отказ от освидетельствования.

Помимо прочего, в сообщении указывается, что петербургский сотрудник ДПС будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание.

В данный момент проводится проверка, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что суд арестовал попутчика молодого человека, погибшего от выстрела сотрудника ДПС под Новосибирском.