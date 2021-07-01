В Ленобласти землевладелец поплатился за неуплату штрафа: мужчину приговорили к обязательным работам

Мужчина запустил свой участок за это его приговорили к 20 часам работ. Фото: pixabay.com

Мужчина запустил свой участок за это его приговорили к 20 часам работ. Фото: pixabay.com

В Ленинградской из-за неуплаты штрафа мужчину приговорили к 20 часам обязательных работ.

Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора, в Ленобласти за неуплату по счету поплотился землевладелец.

Его приговорили к 20 часам обязательных работ в связи с тем, что от не оплатил административный штраф.

Так, прошлой осенью мужчину привлекли к ответсвенности и обязали заплатить 20 тыс. рублей.

Гражданин не использовал земельные участки сельскохозяйственного назначения, расположенные в Сланцевском районе Ленобласти, для ведения сельскохозяйственной деятельности. Также он не проводил мероприятия по воспроизводству плодородия земель. Кроме того, он допустил зарастание участков сорной растительностью.

После этого мировой суд привлек мужчину к административной ответственности в виде 20 часов обязательных работ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области мужчина, поработавший на государство, согласился платить алименты дочери.