В Петербурге задержали мужчину, который мог сбить ребенка на моно-колесе

Четырехлетний мальчик получил телесные повреждения.

В Санкт-Петербурге сегодня, 1 июля, задержали владельца моно-колеса, который мог сбить четырехлетнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службу ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Все случилось на проспекте Ветеранов. Там в семь часов вечер мужчина, управляющий моно-колесом, наехал на ребенка. Мальчик получил телесные повреждения. Мать потерпевшего обратилась в полицию с просьбой привлечь преступника к ответственности.

В результате было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Подозреваемый задержан – им оказался 29-летний местный житель.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что электросамокатчик может пойти под суд за наезд на 5-летнего ребенка в Колпинском парке.