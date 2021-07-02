В России за сутки коронавирус подтвердился у 23,2 тысячи человек

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 23 218 человек.

Об этом стало известно сегодня, 2 июля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 5 561 360 человек.

За прошедшие 24 часа жертвами COVID-19 стали 679 россиян. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса скончался 136 565 граждан РФ. За сутки полностью выздоровели и выписались из больниц 18 197 человек. Общее количество выздоровлений достигло 5 035 518 человек.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Санкт-Петербург находится на третьем месте — 1671 случай. На первой строчке списка оказалась Москва — 6893. Второе место у Московской области — 2488.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что перенесшим COVID-19 могут начать давать инвалидность.