BMW и Skoda Rapid не смогли разъехаться на Московском проспекте

В ночь на 2 июля на Московском проспекте в Петербурге произошло ДТП с участием двух леговых автомобилей.

По словам очевидцев, разъехаться не смогли BMW и Skoda Rapid.

«Bmw vs rapid закусились на Московском проспекте, бэха решила нырнуть перед рапидом в поворот с правого ряда, все живы, никто не пострадал…», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В Сети появились фото с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что Skoda Rapid получила сильные повреждения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в городе Пушкин произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».