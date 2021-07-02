BMW и Skoda Rapid не смогли разъехаться на Московском проспекте

BMW и Skoda Rapid не смогли разъехаться на Московском проспекте
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В ночь на 2 июля на Московском проспекте в Петербурге произошло ДТП с участием двух леговых автомобилей.

По словам очевидцев, разъехаться не смогли BMW и Skoda Rapid.

«Bmw vs rapid закусились на Московском проспекте, бэха решила нырнуть перед рапидом в поворот с правого ряда, все живы, никто не пострадал…», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В Сети появились фото с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что Skoda Rapid получила сильные повреждения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в городе Пушкин произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

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