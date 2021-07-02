Кроссовер перевернулся на крышу после ДТП на Планерной

Кроссовер перевернулся на крышу после ДТП на Планерной
Место ДТП. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Утром пятницы, 2 июля, в Приморском районе Петербурга случилось ДТП с участием автомобиля Renault Kaptur и фургона. Иномарка перевернулась на крышу.

Кадры с места происшествия опубликовали в VK-сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария произошла на Планерной улице около семи часов утра.

Судя по видеоролику очевидцев, кроссовер столкнулся с синим фургоном, в результате чего первый перевернулся на крышу. На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции и спасатели. Судя по всему, водителю иномарки понадобилась помощь с вызволением из машины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гатчине после аварии госпитализировали мотоциклиста.

авария дтп новости СПб перевертыш планерная улица


 

Новости партнеров
Именинника зарезали в день рождения у ресторана на Маршала Жукова
Именинника зарезали в день рождения у ресторана на Маршала Жукова
Что изменится с 1 июля в жизни петербуржцев
Что изменится с 1 июля в жизни петербуржцев
Что изменится в жизни россиян с 1 июля
Что изменится в жизни россиян с 1 июля
Противопоказания к вакцине: кому нельзя прививаться
Противопоказания к вакцине: кому нельзя прививаться "Спутником", "КовиВаком" и другими препаратами
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Госпитализированного с ковидом Петра Мамонова подключили к аппарату ИВЛ
Во Всеволожске против застройщика завели уголовное дело о привлечении денег ...
В Курортном районе появится новая велосипедная дорожка
Во МХАТе прокомментировали письмо Дорониной к Путину с просьбой уволить худрука
Обследование на коронавирус в Петербурге прошли еще 45,8 тысячи человек
Более половины россиян высказались против возможности нового локдауна
Молодая петербурженка добилась выплаты пособия по беременности и родам от ...
В Тихвине двое молодых людей спрыгнули с водозабора и пропали