Кроссовер перевернулся на крышу после ДТП на Планерной

Утром пятницы, 2 июля, в Приморском районе Петербурга случилось ДТП с участием автомобиля Renault Kaptur и фургона. Иномарка перевернулась на крышу.

Кадры с места происшествия опубликовали в VK-сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария произошла на Планерной улице около семи часов утра.

Судя по видеоролику очевидцев, кроссовер столкнулся с синим фургоном, в результате чего первый перевернулся на крышу. На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции и спасатели. Судя по всему, водителю иномарки понадобилась помощь с вызволением из машины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гатчине после аварии госпитализировали мотоциклиста.