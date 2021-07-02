Вылетевший из Петербурга самолет не смог приземлиться в Горно-Алтайске из-за тумана

Вылетевший из Петербурга самолет не смог приземлиться в Горно-Алтайске из-за тумана
На борту объявили, что посадка в другом городе связана с плохими метеоусловиями в Горно-Алтайске. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Пассажиры авиарейса Петербург — Горно-Алтайск сообщили в социальных сетях, что самолет внепланово посадили в Барнауле.

Информация об этом появилась в VK-сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Со слов пассажиров, самолет сообщением Петербург — Горно-Алтайск неожиданно посадили в Барнауле. На борту объявили, что посадка в другом городе связана с плохими метеоусловиями в Горно-Алтайске.

«Я уехал-я уехал в Горно-Алтайск, а приехал, а приехал в Барнаул», — пишет одна из пассажирок.

Как сообщает ТАСС, самолет авиакомпании Nordwind не смог приземлиться в Горно-Алтайске из-за плотного тумана. На борту находились более 170 пассажиров. После посадки 22 жителя Алтайского края сошли с рейса. Сейчас самолет уже вылетел в нужный город.

Местный аэропорт также не смог принять еще два самолета из Москвы и Петербурга. Рейсы направили в соседние регионы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в аэропорту Пулково в пятницу задержали три рейса.

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