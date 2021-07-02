В аэропорту Пулково в пятницу задержали три рейса

В аэропорту Пулково в пятницу задержали три рейса
В Пулково задерживаются рейсы. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Сегодня, 2 июля, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются внутренние рейсы. Всего с вылетом опаздывают три самолета.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Сочи и Москвы. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым задерживается рейс до Сочи. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 5:45, однако время вылета сдвинули на 9:05. Вторая задержка — также рейс в Сочи. Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 7:50, но это произойдет не раньше 8:25.

Также задерживают рейс до Москвы. Самолет должен был улететь в 16:00, но по факту ждать придется до 16:30.

Причины задержек не указываются. Все остальные рейсы, судя по информации воздушной гавани, вылетят в назначенное время. Позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или по другим причинам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в аэропорту Пулково назвали причину огромных очередей.

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