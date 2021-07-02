В Курортном районе появится новая велосипедная дорожка

В Курортном районе появится новая велосипедная дорожка
В Курортном районе построят велодорожку. Фото: https://pixabay.com

В Петербурге объявили конкурс на проектирование велосипедной дорожки на Приморском шоссе от музея-усадьбы И.Е. Репина «Пенаты» до дома номер 448.

Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту, протяженность велодорожки составит 4,6 километра.

Заказчиком работ выступает подведомственное Комитету по транспорту СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт Петербурга». Начальная стоимость контракта составляет порядка 2 млн рублей.

Подрядчику предстоит до 10 сентября создать план трассы, а также провести инженерно-геодезические и инженерно-геологические работы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в четверг, 27 мая, стало известно о том, что сеть велодорожек в Петербурге расширят за счет нового маршрута, который проложат на проспекте Большевиков. Новая дорожка появится только в ноябре. Gazeta.SPb рассказывает, где можно прокатиться, не мешая ни пешеходам, ни водителям, уже сейчас.

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В Курортном районе появится новая велосипедная дорожка