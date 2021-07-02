Во Всеволожске против застройщика завели уголовное дело о привлечении денег дольщиков

Следственные органы по материалам проверки открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Следственные органы по материалам проверки открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

После проверки прокуратуры во Всеволожске завели уголовное дело в отношении строительной компании «4Д Констракшн».

Как сообщили в областном надзорном органе, застройщик «4Д Констракшн» построил многоквартирный дом на Коралловской улице, 1. Компания заключала договоры долевого участия в строительстве при наличии обременения на земельный участок под возводимым объектом, что нарушает федеральный закон об участии в долевом строительстве.

Следственные органы по материалам проверки открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов в особо крупном размере).

Всеволожская прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти подписано соглашение с Фондом защиты прав дольщиков.