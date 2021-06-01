Подписано соглашение с Фондом защиты прав дольщиков

Дополнительное соглашение с Фондом защиты прав дольщиков с позиции Ленобласти подписано, а также направлено в Москву. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора Ленинградской области.

47 регион, данные обещания по своим гарантийным письмам, направленным зимой 2021, выполняет. Производится субсидирование всех комплексов, по которым принято решение наблюдательного совета или правления Фонда подтверждено, будет бесперебойно.

Известно, что в Фонд отправили уведомление, согласно которому кроме подготовленных в бюджете 3,6 млрд рублей, Ленобласть направит еще 3,9 млрд рублей.

Помимо прочего в письме правительство просит вывести из работы Фонда несколько объектов, в которых нет дольщиков, пайщиков или которые достраивают привлеченными регионом инвесторами.

В этом числе два дома ЖК «Чудеса света» в Колтушах, 4 дома ЖК «Альпийская деревня» в Мистолово, ЖК «Жар-Птица» во Щеглово и дом 6.2 ЖК «Радужный» во Всеволожске.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в интересах дольщиков в бюджете Ленобласти предусмотрят рекордные 7,5 млрд рублей на жилищные долгострои.