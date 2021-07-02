«Пожарные неслись со всех сторон»: на Кораблестроителей загорелся ресторан в многоэтажке

Вечером 1 июля на улице Кораблестроителей в Василеостровском районе произошел пожар в жилом 12-этажном доме. По предварительно информации, очагом возгорания стал ресторан.

Информация о чрезвычайном происшествии в доме №32 корпус 1 по улице Кораблестроителей поступила на пульт дежурного в ГУ МЧС по Петербургу в 22:13. К месту пожара оперативно направили 4 единицы спецтехники и 17 человек личного состава.

Эпицентром возгорания стало помещение на цокольном этаже многоэтажки. Огонь распространился на площади 18 квадратных метров. Тушили пламя по повышенному рангу сложности. Правда, уже спустя 20 минут после вызова спасателям удалось локализовать пожар и ранг происшествия снизили до 1 номера. О пострадавших в инциденте информации нет.

Фотографиями и видеозаписями с места происшествия поделились очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Местные жители рассказывают, что пожарные отреагировали крайне оперативно: «Пожарные молодцы. Быстро сработали. Видела как неслись со всех сторон», — пишет Марина.

Также комментаторы предполагают, что огонь занялся в заведении общепита на цокольном этаже. «Это всё этот ресторан с низу виноват. Я живу в этом доме и всё видел», — отмечает Леонид. Официальной информации о причинах возгорания пока нет, в происшествии разбираются профильные ведомства.