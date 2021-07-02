«Пожарные неслись со всех сторон»: на Кораблестроителей загорелся ресторан в многоэтажке

&#171;Пожарные неслись со всех сторон&#187;: на Кораблестроителей загорелся ресторан в многоэтажке
Пожар в многоэтажке на Кораблестроителей. Фото: скриншот "ВКонтакте"/ "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Вечером 1 июля на улице Кораблестроителей в Василеостровском районе произошел пожар в жилом 12-этажном доме. По предварительно информации, очагом возгорания стал ресторан.

Информация о чрезвычайном происшествии в доме №32 корпус 1 по улице Кораблестроителей поступила на пульт дежурного в ГУ МЧС по Петербургу в 22:13. К месту пожара оперативно направили 4 единицы спецтехники и 17 человек личного состава.

Пожар в многоэтажке на Кораблестроителей. Фото: скриншот «ВКонтакте»/ «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

Эпицентром возгорания стало помещение на цокольном этаже многоэтажки. Огонь распространился на площади 18 квадратных метров. Тушили пламя по повышенному рангу сложности. Правда, уже спустя 20 минут после вызова спасателям удалось локализовать пожар и ранг происшествия снизили до 1 номера. О пострадавших в инциденте информации нет.

Пожар в многоэтажке на Кораблестроителей. Фото: скриншот «ВКонтакте»/ «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

Фотографиями и видеозаписями с места происшествия поделились очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Местные жители рассказывают, что пожарные отреагировали крайне оперативно: «Пожарные молодцы. Быстро сработали. Видела как неслись со всех сторон», — пишет Марина.

Пожар в многоэтажке на Кораблестроителей. Фото: скриншот «ВКонтакте»/ «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

Также комментаторы предполагают, что огонь занялся в заведении общепита на цокольном этаже. «Это всё этот ресторан с низу виноват. Я живу в этом доме и всё видел», — отмечает Леонид. Официальной информации о причинах возгорания пока нет, в происшествии разбираются профильные ведомства.

Василеостровский район новости СПб пожар улица кораблестроителей


 

Новости партнеров
Умерла актриса Наталья Попова, сыгравшая в
Умерла актриса Наталья Попова, сыгравшая в "Двенадцати месяцах"
Женщина, которая насмерть сбила велосипедиста на Энгельса, 32 раза нарушала закон ранее
Женщина, которая насмерть сбила велосипедиста на Энгельса, 32 раза нарушала закон ранее
Противопоказания к вакцине: кому нельзя прививаться
Противопоказания к вакцине: кому нельзя прививаться "Спутником", "КовиВаком" и другими препаратами
Что изменится с 1 июля в жизни петербуржцев
Что изменится с 1 июля в жизни петербуржцев
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Пожарные неслись со всех сторон»: на Кораблестроителей загорелся ...
Петербургский кот Ахилл предсказал победу Испании в матче со Швейцарией на ...
Попова: пандемия коронавируса не будет последней
Во Всеволожском районе задержали подозреваемую в жестоком убийстве сожителя
Проспект Обуховской Обороны отремонтируют за 416 миллионов рублей
Hyundai не вписался в поворот и «прилег» на Парашютной
На Среднем проспекте В. О. машина попала под трамвай
Девять спасателей потушили дачу в Синявино