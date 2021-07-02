Взрыв прогремел в жилом доме в центре Москвы

Взрыв прогремел в жилом доме в центре Москвы
Спасатели прибыли на место происшествия. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Три газовых баллончика для зажигалок взорвались в жилом доме в центре Москвы.

Инцидент произошел на балконе на восьмом этаже в доме на Качалинской улице, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. В квартире в этот момент находилась женщина.

По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. На место прибыли спасатели, машины скорой помощи и Мосгаза.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что утром в Нижнем Новгороде на улице Краснодонцев – в девятиэтажном доме произошел взрыв газа с последующим возгоранием. Из-за инцидента повреждены межквартирные перегородки и перекрытие между шестым и седьмым этажами.

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