В Гатчине аноним обнаружил синий труп

В Гатчине аноним обнаружил синий труп
Полицейские разбираются в обстоятельствах инцидента. Фото: pixabay

В Ленинградской области в городе Гатчина был найден труп мужчины синего цвета.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 1 июля примерно в 15:30 в отделе полиции Гатчинского района раздался звонок. Некий аноним сообщил, что в Ленобласти у садоводческом товариществе Кировец-2 находится труп. Тело располагается в вагончике недалеко с заправочной станцией.

При этом, в мете, где находился труп, стоял сильный запах. Тело же мертвого мужчины было синего цвета.

Когда правоохранительные органы прибыли на место происшествия, то установить личность мужчины не смогли. Труп был с гнилостными изменениями.

В данный момент выясняется, кому принадлежит тело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Советском проспекте в черной «Тойоте» обнаружили труп.

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