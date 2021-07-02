Рядом с детским лагерем в Ленобласти из реки выловили тело

Рядом с детским лагерем в Ленобласти из реки выловили тело
Мужчина так и не вынырнули в Ленобласти. Фото: pixabay

В Ленинградской области в Гатчинском районе из реки Оредеж достали тело 58-летнего мужчины.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 30 июня в отдел полиции обратилась 28-летняя женщина. Она рассказала, что разыскивает отца. 58-летний мужчина примерно в 19:30 30 июня ушел из дома и не вернулся.

Уточняется, что отец заявительницы отправился купаться в реке Оредеж.

Позднее на пляже рядом с детским лагерем были найдены вещи, по всей видимости, принадлежавшие мужчине. Среди них находилась пустая бутылка от крепкого алкоголя.

Отмечается, что утопленник увлекался спиртными напитками.

1 июля утром, в 10:20 в реке Оредеж был найден труп мужчины. Заявительница опознала своего отца.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кудрово мужчина закрыл своего знакомого в квартире с двумя бутылками алкоголя. После возращения хозяин квартиры обнаружил труп.

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