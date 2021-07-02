Во Фрунзенском районе свет в домах вернули на 12 часов раньше обещанного

Вчера вечером в 15 домах Фрунзенского района Петербурга отключили электричество. Специалисты «Россетей» обещали закончить аварийные работы к сегодняшнему утру, но свет жителям Купчино вернули уже к полуночи.

По данным пресс-службы «Россети Ленэнерго» причиной перебоев с электричеством стало технологическое нарушение на оборудовании 10 кВ. Неработающие розетки петербуржцы обнаружили около 22 часов вечера, но лишь в отдельных домах. Так, света лишились жители Будапештской и Бухарестской улиц, проспекта Славы, Альпийского переулка и улицы Дмитров — в общей сложности, темнота охватила около 15 зданий.

К месту аварии оперативно прибыли специалисты, и хотя вернуть свет обещали лишь к утру 2 июля, уже в 00:30 работникам «Россетей» удалось справиться с блэкаутом.

У жителей Купчино, по крайней мере, оставались вода и мобильная связь, а вот авария на подстанции «Ручьи» в Ленобласти, которая произошла 23 июня, обесточила целые кварталы в Мурино и Девяткино. При этом люди жаловались не только на остановившиеся лифты и погасшие светофоры, но и на отключение водоснабжения и даже перебои со связью — было невозможно позвонить куда-либо или воспользоваться интернетом.

Причиной такого катаклизма, как выяснилось позже, стал пожар на подстанции, охвативший 50 «квадратов». Возгорание спровоцировала разгерметизация трансформатора. Некоторые очевидцы даже сообщали, что ЧП сопровождалось взрывом.

В итоге местные жители провели больше двух часов буквально отрезанными от цивилизации, пока спасатели боролись с огнем, а специалисты восстанавливали водо- и электроснабжение.