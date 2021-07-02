Петербуржец захотел решить дорожный конфликт с помощью пиротехнического устройства: мужчину задержали через 20 минут

Петербуржец захотел решить дорожный конфликт с помощью пиротехнического устройства: мужчину задержали через 20 минут
Обвиняемый выстрелил в сторону оппонента на Мурманском шоссе. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В Петербурге во Всеволожском районе города был задержан 24-летний молодой человек, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

1 июля около 21:00 к правоохранительным органам обратился 30-летний мужчина. Он рассказал, что на Мурманском шоссе у него случился конфликт с водителем автомобиля «Фольксваген Поло». Последний же решил выстрелить из предмета, похожего на пистолет, в сторону машины заявителя.

Через 20 минут на 27 километре Мурманского шоссе хулигана задержали. Им оказался 24-летний неработающий парень.

Его пиротехническое устройство изъяли. Нападавший задержан. Отмечается, что возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцу дали три года условно за три удара в грудь.

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