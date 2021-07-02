Пьяный петербуржец ударил кулаком по лицу полицейского: возбуждено уголовное дело

В Петербурге мужчина ударил по лицу полицейского. Фото: pixabay.com

В Петербурге мужчина ударил по лицу полицейского. Фото: pixabay.com

В Петербурге 25-летнему мужчине предъявили обвинение за то, что он пьяный ударил полицейского кулаком в лицо.

Следственным отделом по Центральному району Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Петербургу возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» в отношении 25-летнего мужчины .

Сейчас молодому человеку уже предъявили обвинение. Теперь будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.

Следствие полагает, что обвиняемый ночью 30 июня в состоянии алкогольного опьянения находился у дома 1 на улице Ломоносова.

Тогда же полицейский заявил о том, чтобы молодой человек прекратил нарушать общественный порядок.

После этого дебошир ударил сотрудника кулаком по лицу.

Отмечается, что расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что прокурор просил реальный срок мужчине за избиение представителя власти: суд дал 1,5 года условно.